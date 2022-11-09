Разоблаченный ФСБ украинский полковник попал на видео

ФСБ показала на видео разоблаченного в России высокопоставленного украинского шпиона

ФСБ показала видео с самым высокопоставленным украинским шпионом, разоблаченным в России. Запись публикует ТАСС.

На кадрах судья зачитывает приговор полковнику нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрию Штыбликову, осужденному за госизмену на 19,5 года колонии строгого режима. Также показан момент его задержания сотрудниками ФСБ.

Ранее 9 ноября российская спецслужба сообщила, что апелляционный суд признал законным приговор Южного окружного военного суда, который весной назначил Штыбликову длительный срок.

Как было установлено следствием и судом, после вхождения Крыма в состав России в 2014 году украинский полковник обзавелся российским гражданством по заданию своего руководства и устроился на работу в качестве гражданского сотрудника в воинскую часть Черноморского флота. Он занимался сбором и передачей полученных по месту работы сведений, составляющих государственную тайну. Информацией о российских воинских подразделениях Штыбликов снабжал украинскую спецслужбу.

В 2017 году суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за подготовку диверсии на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота.