Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:03, 9 ноября 2022Силовые структуры

Разоблаченный ФСБ украинский полковник попал на видео

ФСБ показала на видео разоблаченного в России высокопоставленного украинского шпиона
Начало событий в новости ФСБ сообщила о законности приговора полковнику украинской разведки за госизмену

ФСБ показала видео с самым высокопоставленным украинским шпионом, разоблаченным в России. Запись публикует ТАСС.

На кадрах судья зачитывает приговор полковнику нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрию Штыбликову, осужденному за госизмену на 19,5 года колонии строгого режима. Также показан момент его задержания сотрудниками ФСБ.

Ранее 9 ноября российская спецслужба сообщила, что апелляционный суд признал законным приговор Южного окружного военного суда, который весной назначил Штыбликову длительный срок.

Как было установлено следствием и судом, после вхождения Крыма в состав России в 2014 году украинский полковник обзавелся российским гражданством по заданию своего руководства и устроился на работу в качестве гражданского сотрудника в воинскую часть Черноморского флота. Он занимался сбором и передачей полученных по месту работы сведений, составляющих государственную тайну. Информацией о российских воинских подразделениях Штыбликов снабжал украинскую спецслужбу.

В 2017 году суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за подготовку диверсии на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота.

Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало удары Су-25 ВКС по позициям ВСУ
В Китае заявили о желании США продлить конфликт России и Украины
Разоблаченный ФСБ украинский полковник попал на видео
Глюкоза сняла видео в купальнике в аквапарке
В «VK Мессенджере» после выхода обновления появились новые функции
Кусок торта с дня рождения блогерши Lerchek продали за 1,7 миллиона рублей
Россияне бросились арендовать жилье в одной стране
Мужчина женился на умирающей от рака возлюбленной в больнице
Столтенберг назвал дату и место следующего саммита НАТО
В Союзе туриндустрии отреагировали на отправку россиян в Мардин вместо Мадрида
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.