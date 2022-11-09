ФСБ сообщила о законности приговора полковнику украинской разведки за госизмену

ФСБ: утвержден приговор в виде 19,5 года полковнику украинской разведки Штыбликову

Осужденному в России на 19,5 года колонии полковнику нелегальной разведки Украины Дмитрию Штыбликову утвердили приговор. Об этом сообщили ТАСС в центре общественных связей ФСБ.

Апелляционный суд признал законным решение по уголовному делу о госизмене в отношении украинского офицера из Главного управления разведки Минобороны Украины.

Штыбликов был осужден весной Южным окружным военным судом к 19 годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Как было установлено следствием и судом, после вхождения Крыма в состав России в 2014 году украинский полковник обзавелся российским гражданством по заданию своего руководства и устроился на работу в качестве гражданского сотрудника в воинскую часть Черноморского флота. Он занимался сбором и передачей полученных по месту работы сведений, составляющих государственную тайну. Информацией о российских воинских подразделениях Штыбликов снабжал украинскую спецслужбу.

В 2017 году суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за подготовку диверсии на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота.