Камбербэтч проиграл принцу Гарри звание самого сексуального рыжего мужчины

Daily Star: принца Гарри назвали самым сексуальным рыжим мужчиной из ныне живущих

Большинство британцев считают принца Гарри самым сексуальным рыжим мужчиной из ныне живущих. Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на результаты социологического опроса.

38-летний герцог Сассекский заслужил такое звание, набрав 19 процентов голосов. Это на пять процентов больше, чем у звезды сериала «Оби-Ван Кеноби» и фильма «На игле» Юэна Макгрегора, занявшего второе место, и на десять процентов больше, чем у актера Эдди Редмэйна.

Актеры Майкл Фассбендер и Бенедикт Камбербэтч также проиграли принцу Гарри, не получив и десяти процентов голосов. Реже всего участники опроса называли имена Руперта Гринта и Майкла Фассбендера, набравших всего шесть процентов голосов.

Если учесть результаты голосования за самую привлекательную рыжую женщину, в объединенном списке Гарри занял бы четвертое место. Его опередили бы австралийская киноактриса Айла Фишер, которая получила 24 процента голосов, Эмма Стоун (23 процента) и британская телеведущая Стейси Дули (22 процента).

По словам представительницы британского агентства потребительских исследований GingerComms Харриэтт Скотт, она рада, что в топ-30 попало так много британцев.

В опросе участвовали 2000 человек.

Ранее сообщалось, что название книги мемуаров герцога Сассекского, принца Гарри, которая должна появиться в продаже 10 января 2023 года, испугало королевскую семью. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare, что можно перевести как «Запасной» или «Лишний».