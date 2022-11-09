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15:12, 9 ноября 2022Из жизни

Камбербэтч проиграл принцу Гарри звание самого сексуального рыжего мужчины

Daily Star: принца Гарри назвали самым сексуальным рыжим мужчиной из ныне живущих

Фото: Fabian Strauch / Globallookpress.com

Большинство британцев считают принца Гарри самым сексуальным рыжим мужчиной из ныне живущих. Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на результаты социологического опроса.

38-летний герцог Сассекский заслужил такое звание, набрав 19 процентов голосов. Это на пять процентов больше, чем у звезды сериала «Оби-Ван Кеноби» и фильма «На игле» Юэна Макгрегора, занявшего второе место, и на десять процентов больше, чем у актера Эдди Редмэйна.

Актеры Майкл Фассбендер и Бенедикт Камбербэтч также проиграли принцу Гарри, не получив и десяти процентов голосов. Реже всего участники опроса называли имена Руперта Гринта и Майкла Фассбендера, набравших всего шесть процентов голосов.

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Если учесть результаты голосования за самую привлекательную рыжую женщину, в объединенном списке Гарри занял бы четвертое место. Его опередили бы австралийская киноактриса Айла Фишер, которая получила 24 процента голосов, Эмма Стоун (23 процента) и британская телеведущая Стейси Дули (22 процента).

По словам представительницы британского агентства потребительских исследований GingerComms Харриэтт Скотт, она рада, что в топ-30 попало так много британцев.

В опросе участвовали 2000 человек.

Ранее сообщалось, что название книги мемуаров герцога Сассекского, принца Гарри, которая должна появиться в продаже 10 января 2023 года, испугало королевскую семью. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare, что можно перевести как «Запасной» или «Лишний».

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Алиса Дмитриева
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