Звездный парикмахер назвал модные и визуально омолаживающие прически на 2023 год

Звездный парикмахер Лиам Карран назвал детские косы модной прической на 2023 год

Звездный парикмахер Лиам Карран назвал модные визуально омолаживающие прически на 2023 год. Комментарий эксперта приводит The Sun.

По словам стилиста, который работал с такими знаменитостями, как певица Лана Дель Рей и модель и телеведущая Лаура Уитмор, в грядущем году актуальным окажется пучок с торчащими концами волос. Для его создания потребуется сделать прямой пробор посередине головы, собрать пряди в высокий, гладкий, тугой хвост и закрутить его вокруг основания по часовой стрелке, оставив концы свободными.

В то же время в список вошли так называемые детские косы, которым отдают предпочтение модели Кендалл Дженнер и Кара Делевинь. Так, их можно сделать из двух симметрично завязанных по обеим сторонам головы хвостов и украсить яркими заколками и аксессуарами.

Кроме того, будет отмечаться тренд на естественность и женственность, отметил Карран. Популярной окажется небрежная укладка в виде распущенных локонов с боковым пробором. Данную прическу можно было видеть у певицы Рианны, а также моделей Джиджи Хадид, Кейт Мосс и Джулии Фокс.

В октябре стилист Клейтон Хокинс и основатель бренда по уходу за волосами Hours Haircare Мэрилин Космилло назвали лучшие стрижки на зиму. В список в том числе попали плотный боб, стрижка шэгги, пикси и боб длиной до плеч.