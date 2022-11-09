Звездный парикмахер назвал модные и визуально омолаживающие прически на 2023 год
Звездный парикмахер Лиам Карран назвал модные визуально омолаживающие прически на 2023 год. Комментарий эксперта приводит The Sun.
По словам стилиста, который работал с такими знаменитостями, как певица Лана Дель Рей и модель и телеведущая Лаура Уитмор, в грядущем году актуальным окажется пучок с торчащими концами волос. Для его создания потребуется сделать прямой пробор посередине головы, собрать пряди в высокий, гладкий, тугой хвост и закрутить его вокруг основания по часовой стрелке, оставив концы свободными.
В то же время в список вошли так называемые детские косы, которым отдают предпочтение модели Кендалл Дженнер и Кара Делевинь. Так, их можно сделать из двух симметрично завязанных по обеим сторонам головы хвостов и украсить яркими заколками и аксессуарами.
Кроме того, будет отмечаться тренд на естественность и женственность, отметил Карран. Популярной окажется небрежная укладка в виде распущенных локонов с боковым пробором. Данную прическу можно было видеть у певицы Рианны, а также моделей Джиджи Хадид, Кейт Мосс и Джулии Фокс.
В октябре стилист Клейтон Хокинс и основатель бренда по уходу за волосами Hours Haircare Мэрилин Космилло назвали лучшие стрижки на зиму. В список в том числе попали плотный боб, стрижка шэгги, пикси и боб длиной до плеч.