Стилисты назвали лучшие стрижки на зиму

Стилист Клейтон Хокинс назвал плотный боб и шэгги лучшими стрижками на зиму

Стилист Клейтон Хокинс и основатель бренда по уходу за волосами Hours Haircare Мэрилин Космилло назвали лучшие стрижки на зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания The Zoe Report.

В список попали плотный боб (прическа, при которой пряди у лица остаются более длинными, а по направлению к затылку — короткими), стрижка шэгги (мягкие слои рваных прядей и челка, создающие эффект беспорядка на голове), которую особенно любила носить американская актриса Фэрра Фосетт в 1970-х годах, и слои средней длины. «Мягкие, пушистые, многослойные прически становятся все более популярными, как раз к сезону холодов», — отметил Космилло и добавил, что для укладки перечисленных причесок необходимо использовать мусс для придания объема и глянцевого блеска.

Помимо прочего, в зимнем сезоне также будут актуальны стрижки с объемными слоями, пикси и боб длиной до плеч. Однако, чтобы данные прически смотрелись идеально, необходимо регулярно увлажнять волосы посредством масок. Подобные средства помогут предотвратить возникновение электризации прядей, заключил специалист.

В сентябре врач-трихолог, дерматолог Наталья Терешина раскрыла правду о влиянии стрижки концов на рост волос. По ее словам, укорачивание прядей и бритье головы не влияют на рост и густоту волос. Кроме того, медик опровергла мнение, что с помощью шампуней можно остановить процесс облысения, посоветовав в указанном случае незамедлительно обратиться к специалисту.