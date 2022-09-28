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Трихолог раскрыла правду о влиянии стрижки концов на рост волос

Врач Наталья Терешина: стрижка концов и бритье головы не влияют на рост и густоту волос

Фото: Lindsay Cash / Unsplash

Врач-трихолог, дерматолог Наталья Терешина раскрыла правду о влиянии стрижки концов на рост волос. Комментарий эксперта приводит «Москва 24».

По ее словам, укорачивание прядей и бритье головы не влияют на рост и густоту волос. Данные манипуляции лишь способствуют улучшению их внешнего вида, отметила собеседница издания. Кроме того, медик опровергла мнение, что с помощью шампуней можно остановить процесс облысения, посоветовав в указанном случае незамедлительно обратиться к специалисту.

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В то же время Терешина указала, что голову можно мыть каждый день без негативных последствий, а также необязательно периодически менять шампунь, если используемый в данный момент подходит волосам. «Прежде всего, шампунь должен соответствовать типу кожи. А кроме него, необходимо использовать кондиционер или маску. Причем, если пряди сухие и поврежденные, их лучше наносить в первую очередь и по всей длине волос, а потом уже мыть голову шампунем. Так стержни будут меньше повреждаться из-за трения и поверхностно-активных веществ (ПАВ), входящих в шампунь», — добавила трихолог.

Ранее в сентябре российский трихолог, косметолог и дерматовенеролог Юлия Галлямова назвала распространенные причины выпадения волос. В первую очередь врач призвала читателей издания не накручивать пряди на палец во избежание их потери. Также она внесла в список жевание, перетирание и выдергивание волос.

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Алина Гостева
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