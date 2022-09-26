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Российский трихолог назвала распространенную причину выпадения волос

Трихолог Юлия Галлямова призвала не накручивать волосы на палец во избежание их выпадения

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Российский трихолог, косметолог и дерматовенеролог Юлия Галлямова назвала распространенные причины выпадения волос. На эту тему она высказалась в интервью URA.RU.

В первую очередь врач призвала читателей издания не накручивать волосы на палец во избежание их потери. По ее словам, подобные манипуляции повреждают структуру прядей, что негативно сказывается на их качестве и приводит к ломкости.

Помимо этого, доктор заявила, что жевание, перетирание и выдергивание волос чреваты ухудшением качества прически. «Манера посасывать и пережевывать волосы очень вредна, в том числе и для всего организма (...) Эти привычки появляются у людей с детства», — уточнила медик.

В завершение Галлямова порекомендовала людям с перечисленными вредными привычками обратиться к психоневрологу. Специалистка добавила, что с указанными проблемами, как правило, тяжело справиться самостоятельно.

Ранее редакторы индийской версии журнала Vogue рассказали об ошибках при мытье головы. По их словам, частое мытье плохо влияет на естественную защиту волос.

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Майя Пономаренко
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Российский трихолог назвала распространенную причину выпадения волос
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