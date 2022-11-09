Часто путешествующая россиянка назвала абсурдные правила аренды квартир в Италии

Россиянка рассказала о запрете перекрашивать фасады арендованных домов в Италии

Российская тревел-блогерша, часто путешествующая за границей, назвала самые абсурдные правила аренды квартир в Италии. Об этом она рассказала в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам туристки, одним из наиболее необычных требований, прописанных в договорах аренды жилья, — запрет на изменение цвета наружных стен дома. «Оказывается, что в Италии существует даже закон, согласно которому запрещено перекрашивать ставни (как и фасады домов), даже если вы владеете этим помещением, благодаря чему итальянские города такие красивые и аккуратные, в одной цветовой гамме», — пояснила она.

Кроме того, россиянку удивил запрет на повышение отопления в арендованных жилых помещениях более чем на 21 градус. «Этот пункт связан с экономией электроэнергии, чем занимаются все европейцы, а не только итальянцы, — отметила блогерша. — Такое требование больше всего шокирует эмигрантов из России, привыкших ходить по квартире в нижнем белье. В Италии придется резко сменить свои привычки и прикупить домашнюю одежду потеплее».

Также под запретом для арендаторов оказалась возможность заводить детей без предупреждения. «Только представьте себе, каково это: прежде чем заводить детей, необходимо согласовать этот момент с хозяином квартиры, в которой вы проживаете. Звучит абсурдно, согласны? — поинтересовалась путешественница. — Казалось бы, в чем проблема найти другое жилье? Вот только для итальянцев это действительно сложность, поскольку договор аренды заключается сразу на несколько лет, а требования по наличию детей у всех одинаковы».

Ранее в ноябре путешествующая по Италии российская тревел-блогерша назвала удивляющие различия в менталитете итальянцев и русских. Так, по ее словам, в отличие от российских мужчин, итальянцы не стесняются обниматься и «посылать друг другу сердечки в сообщениях».