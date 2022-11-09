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03:58, 9 ноября 2022Ценности

Звезда «Игры престолов» появилась на съемках фильма в прозрачном платье

Актриса Натали Эммануэль появилась на съемках фильма «Мегаполис» в прозрачном платье

Фото: Backgrid USA / Legion-media.ru

Актриса Натали Эммануэль появилась на съемках фильма «Мегаполис» в откровенном наряде. Кадры со съемочной площадки опубликовало издание Daily Mail.

Звезда «Игры престолов» предстала в прозрачном платье длины макси с глубоким декольте. При этом видно, что артистка не надела бюстгальтер. В то же время стилисты дополнили ее образ длинными серьгами и массивным браслетом золотистого цвета, а также маленькой сумкой на цепочке и босоножками на высоких каблуках в тон украшениям.

Фото: Backgrid USA / Legion-media.ru

Известно, что режиссером ленты стоимостью 100 миллионов долларов (примерно шесть миллиардов рублей) выступил Фрэнсис Форда Коппола. Партнерами Эммануэль по фильму в том числе стали актеры Адам Драйвер, Обри Плаза и Шайа Лабаф.

Ранее американская модель Кендалл Дженнер вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера. Знаменитость посетила гала-концерт Art + Film Gala LACMA, который ежегодно проводят в Лос-Анджелесе.

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Алина Гостева
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