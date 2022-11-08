Кендалл Дженнер вышла в свет без бюстгальтера в прозрачном платье

Модель Кендалл Дженнер посетила Art + Film Gala LACMA в прозрачном платье Burc Akyol

Американская модель Кендалл Дженнер появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует портал Page Six.

Знаменитость посетила гала-концерт Art + Film Gala LACMA, который ежегодно проводят в Лос-Анджелесе. Манекенщицу запечатлели на ковровой дорожке в платье французско-турецкого бренда Burc Akyol, юбка которого выполнена из блестящего металлизированного материала. При этом прозрачная ткань верха оголяла грудь Дженнер, вышедшей в свет без бюстгальтера.

На размещенных кадрах видно, что в качестве обуви она выбрала черные босоножки на шпильке, а из украшений на ней — небольшие серьги. При этом на лицо телезвезды нанесли макияж в бронзовых оттенках, уложив при этом волосы легкими волнами.

Ранее в ноябре Кендалл Дженнер нарядилась в опозоривший ее в сети овощ. Знаменитость поделилась роликом, на котором она позирует в костюме огурца в сочетании с латексными легинсами зеленого цвета. Известно, что до праздника модель стала мемом в сети из-за нелепой нарезки указанного продукта.