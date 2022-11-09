Главного редактора Republic объявили в розыск в России

МВД России объявило главреда Republic Дмитрия Колезева в розыск по уголовной статье

Главного редактора издания Republic (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Дмитрия Колезева объявили в розыск в России. Об этом свидетельствуют данные базы на сайте МВД РФ.

Отмечается, что Колезева разыскивают по уголовной статье. Другие подробности не приводятся.

Минюст включил «Москоу диджитал медиа», издателя Republic, в реестр СМИ-иноагентов в октябре 2021 года. Колезев, комментируя это решение, заявил, что у издания нет иностранного финансирования