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09:57, 9 ноября 2022Интернет и СМИ

Главного редактора Republic объявили в розыск в России

МВД России объявило главреда Republic Дмитрия Колезева в розыск по уголовной статье

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Главного редактора издания Republic (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Дмитрия Колезева объявили в розыск в России. Об этом свидетельствуют данные базы на сайте МВД РФ.

Отмечается, что Колезева разыскивают по уголовной статье. Другие подробности не приводятся.

Минюст включил «Москоу диджитал медиа», издателя Republic, в реестр СМИ-иноагентов в октябре 2021 года. Колезев, комментируя это решение, заявил, что у издания нет иностранного финансирования

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Олег Давыдов
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