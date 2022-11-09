Россиянка ударила сотрудницу полиции по лицу и попала под следствие

Под Мурманском осудят пьяную россиянку, ударившую кулаком по лицу сотрудницу полиции

В Мурманской области суд рассмотрит дело 36-летней местной жительницы о нападении на сотрудницу полиции. Об этом в среду, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 16 сентября пьяную фигурантку доставили в отделение полиции. Там она ударила правоохранителя кулаком по лицу, нанеся вред средней степени тяжести.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Россиянка полностью признала вину и раскаялась.

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