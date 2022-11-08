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15:40, 8 ноября 2022Силовые структуры

В Москве проститутка из Нигерии попыталась укусить за половой орган полицейского

В Москве задержанная проститутка из Нигерии избила и покусала полицейских в отделении

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Москве 20-летняя проститутка из Нигерии напала на сотрудников полиции, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 5 ноября правоохранители задержали девушку по подозрению в занятии проституцией. Ее посадили в служебную машину и отвезли в отдел. Там она начала сопротивляться и избила одного из сотрудников МВД по предплечью, а затем оттолкнула его, после чего он ударился о стену. Офицер попытался остановить фигурантку, однако она решила укусить его за половой орган, но попала в бедро ноги.

Когда второй полицейский попытался остановить девушку, то она поцарапала его плечо и ударила по колену.

Известно, что правоохранителя госпитализировали.

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Екатерина Власова
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