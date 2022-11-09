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00:59, 9 ноября 2022Ценности

40-летняя женщина показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети

40-летняя TikTok-блогерша lgypsy898 показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети

Кадр: @lgypsy898 / TikTok

Блогерша с никнеймом lgypsy898 показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

40-летняя женщина предстала перед камерой в черном купальнике, состоявшем из топа с треугольными чашками и трусов с низкой посадкой. При этом на размещенных кадрах видно, что живот и бедра юзерши покрыты складками и растяжками. «Мамы старше 40 лет не должны носить бикини? Поспорим?» — подписала она, добавив, что любит свое тело.

В свою очередь зрители разделились во мнениях насчет вопроса блогерши. «Нет, не должны [носить бикини]», «Грустно говорить, но я согласна, что закрытый купальник будет выглядеть лучше», «Отлично выглядишь и спасибо за смелость», «Можешь носить все, что тебе нравится, ты прекрасна», — прокомментировали они.

В октябре блогерша Джули Лоренцен снялась в бикини, и особенность ее фигуры озадачила пользователей сети. «Мы все знаем, что у меня самые плоские ягодицы в мире. Не надо говорить, что вы видите округлые формы. Они плоские и симпатичные», — заявила автор видео.

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Алина Гостева
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