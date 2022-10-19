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09:47, 19 октября 2022Ценности

Особенность фигуры блогерши в бикини озадачила зрителей

Блогерша Джули Лоренцен в бикини заявила, что ее ягодицы самые плоские в мире

Кадр: @julieevlorentzen / TikTok

Блогерша Джули Лоренцен снялась в бикини, и особенность ее фигуры озадачила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка позировала в нескольких купальниках, показывая тело с разных ракурсов. В том числе она повернулась боком к камере, демонстрируя очертания ягодичных мышц. «Мы все знаем, что у меня самые плоские ягодицы в мире. Не надо говорить, что вы видите округлые формы. Они плоские и симпатичные», — заявила автор видео.

При этом часть зрителей удивились внешнему виду инфлюэнсерши. «Это же фильтр?», «Это ретушь или ты просто никогда не приседаешь?», «Куда пропали твои ягодицы?», «Никогда ранее не видел ничего подобного», — отметили они.

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В то же время другие пользователи поддержали девушку. «Люди с плоскими ягодицами, объединяйтесь!», «Думаю, они смотрятся лучше, чем огромные», «Все тела прекрасны такими, какие они есть. Однако обществу нравится навязывать нам другую точку зрения», — прокомментировали юзеры.

В июле участница всемирного конкурса красоты Miss BumBum-2022 Энн Лима показала хейтерам рентгеновский снимок своих ягодиц, чтобы доказать их натуральность.

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Алина Гостева
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