Участница конкурса красоты доказала хейтерам натуральность своих ягодиц

Участница конкурса красоты Miss BumBum Энн Лима показала рентгеновский снимок своих ягодиц

Участница всемирного конкурса красоты Miss BumBum — 2022 Энн Лима показала хейтерам рентгеновский снимок своих ягодиц, чтобы доказать их натуральность. Соответствующий материал приводит Daily Star.

Девушка заявила, что не прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы скорректировать данную часть тела, обхват которой составляет 108 сантиметров. «У меня нет никаких имплантатов, все естественное. Чтобы доказать это, я даже сделала рентген», — пояснила Лима.

В то же время конкурсантка рассказала, что добиться подобных форм ей помогли усердные тренировки. Так, она посещала спортзал минимум четыре раза в неделю на протяжении 13 лет. «Мои занятия никогда не обходятся без приседаний», — заверила героиня материала.

В июне сообщалось, что бразильская модель Кассила Прата бросила возлюбленного, который запрещал ей участвовать в конкурсе на лучшие ягодицы. «Он сказал мне отказаться от соревнования, иначе наши отношения закончатся. Это заявление как минимум оскорбительное. Я подумала о себе, о своей карьере, обо всем, чего я добилась, и решила, что не хочу, чтобы мужчина командовал мной и указывал мне, что я могу делать и чего не могу. Я свободный человек и не собираюсь отказываться от своих проектов», — объяснила свое решение модель.

Известно, что конкурс Miss BumBum основал 40-летний предприниматель Какау Оливер в 2011 году. Согласно условиям соревнования, женщинам запрещено пользоваться услугами пластических хирургов для изменения размеров или вида ягодиц. В августе 2018 года участницы данного конкурса сфотографировались с рентгеновскими снимками своих ягодиц, чтобы доказать отсутствие у них имплантов. Таким образом конкурсантки хотели привлечь внимание к проблеме смертности после пластических операций.