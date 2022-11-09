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15:29, 9 ноября 2022Россия

В ЛНР российские военные отразили атаки семи рот и батальона ВСУ

МО: ВС России отразили в ЛНР атаки семи рот и батальона, уничтожили около 160 солдат ВСУ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Луганской народной республике (ЛНР) за сутки российские военнослужащие отразили атаки на свои позиции семи рот и одного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате было уничтожено около 160 украинских солдат и иностранных наемников, сообщили в Минобороны (МО) в среду, 9 ноября.

В оборонном ведомстве уточнили, что на краснолиманском направлении четыре мотопехотных роты и одна танковая рота противника пытались одновременно атаковать в направлениях населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная. Их остановили и отбросили к исходным рубежам. За прошедшие 24 часа на этом направлении было уничтожено до 100 украинских военнослужащих, говорится в заявлении Минобороны.

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Кроме того, противник также предпринял попытку атаковать на купянском направлении. Усиленный мотопехотный батальон ВСУ двигался в направлении населенного пункта Куземовка. Российские войска открыли огонь артиллерии и уничтожили свыше 60 человек.

Минобороны России в ходе брифинга также показало карту боевых действий на Украине на 9 ноября. На ней отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки.

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Евгения Куликова
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