Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 9 ноября

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 9 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

По данным Минобороны, украинские войска пытались атаковать на трех направлениях — николаево-криворожском, южнодонецком и краснолиманском. Все попытки Вооруженных силы Украины (ВСУ) оказались безуспешными, они понесли большие потери. В частности, на купянском направлении ВСУ потеряли 60 человек, на краснолиманском — до 100 бойцов.

Помимо этого, российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов с реактивными снарядами РСЗО HIMARS, «Ольха» и артиллерийскими боеприпасами, а также поразили два пункта управления ВСУ и иностранных наемников. Были также обнаружены и пресечены попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп в Херсонской области.

Российским войскам с начала проведения спецоперации удалось уничтожить 332 самолета, 172 вертолета, 2470 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 388 зенитных ракетных комплекса, 6482 танка и других боевых бронированных машин. Помимо этого, ликвидированы 7152 единицы специальной военной автомобильной техники.

