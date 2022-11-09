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12:22, 9 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко поговорил по телефону с Путиным

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону предстоящее заседание ОДКБ

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что во время разговора президенты обсудили предстоящее заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также российско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество и график встреч до конца года.

В конце октября Лукашенко анонсировал встречу с Путиным. По его словам, она состоится в ближайшее время, на ней президенты сформулируют задачи на следующий год. Глава республики также добавил, что на встрече с российским лидером он намерен окончательно подвести итоги 2022 года.

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Алевтина Запольская
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