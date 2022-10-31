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11:24, 31 октября 2022Бывший СССР

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что скоро рассчитывает встретиться с Путиным
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Гавриил Григоров / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Белта».

«Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Запад, разжигая конфликты в постсоветских странах, пытается «поджечь Россию по периметру».

При этом белорусский лидер отказался верить в возможность третьей мировой войны. По его мнению, она может привести к уничтожению всего мира.

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Алевтина Запольская
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