Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что скоро рассчитывает встретиться с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Белта».

«Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Запад, разжигая конфликты в постсоветских странах, пытается «поджечь Россию по периметру».

При этом белорусский лидер отказался верить в возможность третьей мировой войны. По его мнению, она может привести к уничтожению всего мира.