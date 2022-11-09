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19:01, 9 ноября 2022Забота о себе

Психолог разоблачила трюки экстрасенсов

Психолог Сафина: экстрасенсы обманывают людей с помощью общих фраз и установок

Фото: Orville Myers / Globallookpress.com

Экстрасенсам удается обманывать людей с помощью установок и общих фраз, рассказала психолог Гузель Сафина. Действующие на впечатлительных клиентов экстрасенсов трюки она разоблачила в беседе с изданием News.ru.

По ее словам, экстрасенсы любят рассказывать про рутинные события, изменения в личной жизни, покупки. «К примеру, так называемый экстрасенс говорит о казенном доме, карьерном росте, изменениях в личной жизни, крупных покупках и сделках. Вполне логично, что в жизни практически каждого человека есть казенный дом — работа, школа, вуз, крупные покупки и так далее», — привела пример Сафина.

Также, продолжила психолог, экстрасенсы начинают описывать человека позитивно, но добавляют незначительные негативные детали. «Подобными заявлениями они заставляют вас поверить в то, что у них есть доступ к невероятным вещам, что они действительно могут рассказать о вас многое. На самом деле они просто говорят вам то, что вы хотите услышать, и делают это таким изощренным образом, чтобы вы не распознали этот психологический прием», — объяснила она.

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Сафина подчеркнула, что иногда слова «магов» могут сбываться. «Когда слова очередного мага или экстрасенса сбылись, скорее всего, человек успел вложить в свою голову установку, которую первый заложил во время сеанса», — уточнила психолог, призвав не попадаться «на всякие уловки шарлатанов».

Ранее психолог Надежда Ермакова назвала способы, с помощью которых можно убедить мужа, жениха, отца или брата обратиться за медицинской помощью. По ее словам, вместо того чтобы морально давить на мужчину, который боится пойти к врачу, нужно узнать у него причину страха.

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Александра Лисица
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