Макрон решил подготовить Францию к войне

Le Figaro: Макрон в новой национальной стратегии решил подготовить французов к войне

Президент Франции Эммануэль Макрон решил подготовить французов к возможной войне с помощью новой доктрины национальной стратегии, которая будет действовать до конца десятилетия. Об этом сообщает Le Figaro.

Документ продолжит доктрину, принятую в 2017 году. Он ключит в себя десять целей страны для защиты национальных интересов, в том числе пункт о военной экономике. О «всеобщей милитаризации» в документе не говорится.

По информации газеты, французская армия должна будет «скорректировать слабые места», а власти Франции — «переосмыслить свои стратегические амбиции через призму разрушения мирового порядка». Среди целей также отмечается «европейская стратегическая автономия», пишет издание.

Ранее Макрон заявил о возвращении войны на территорию Европы. «Война на Украине позволила нам значительно продвинуться вперед в вопросах европейской обороны. Сейчас мы находимся в ситуации, когда Франция является единственной страной Европейского союза (ЕС) с ядерным оружием. Это накладывает на нас особую ответственность», — сказал лидер государства.