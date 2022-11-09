Сообщение о попавших в Мардин вместо Мадрида россиянах оказалось недостоверным

Информация о прилетевших в Мардин вместо Мадрида туристах из РФ оказалась недостоверной

Сообщение о том, что российские туристы из-за ошибки туроператора прилетели в турецкий город Мардин вместо испанского Мадрида, оказалось недостоверным.

9 ноября портал Yeni Akit написал, что турагентство в России отправило своих клиентов в Мардин вместо Мадрида. По данным СМИ, несмотря на ошибку, россиянам очень понравился Мардин. Спустя некоторое время туристов отправили в Испанию. При этом название туроператора портал не указал.

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян назвал сообщение о прилетевших в Мардин вместо Мадрида туристах фейком. «Это фейк, мы выяснили. Это даже невозможно. Мэр Мардина решил пропиариться. Он вспомнил историю, когда туристы из Швейцарии в 2018 году вместо Ростова-на-Дону приехали на чемпионат мира в Ростов Великий. Но тогда хотя бы была одна страна, а здесь, чтобы попасть в Испанию, во-первых, нет прямых рейсов, а билеты туда стоят в три раза дороже, чем в Турцию», — сказал Мкртчян РИА Новости.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в свою очередь отметил, что впервые слышит о таком происшествии. По его словам, Действительно, периодически бывают происшествия, когда туристическое агентство меняет время вылета и по какой-то причине не предупреждает клиента. Но, как уточнил Барзыкин, он ни разу не сталкивался с тем, чтобы путешественников отправляли в другую страну.

Сообщение о том, что российских туристов по ошибке отправили в Мардин вместо Мадрида, широко распространилось в российских и турецких СМИ. Среди написавших об этом — «Известия», РИА Новости, «Сноб» и «Ведомости».