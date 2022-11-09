В Союзе туриндустрии отреагировали на отправку россиян в Мардин вместо Мадрида

Вице-президент РСТ Барзыкин: отправка туристов в Мардин вместо Мадрида беспрецедентна

Отправка туристов в турецкий Мардин вместо испанского Мадрида является беспрецедентным случаем. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. При этом он подчеркнул, что об этом случае слышит впервые.

Туристическое агентство по ошибке отправило российских туристов в турецкий Мардин вместо столицы испанской столицы — Мадрида. Об этом пишет газета Yeni Akit.

«Все претензии должны быть к тому, кто реализовал услугу, — сказал Барзыкин. — В данном случае, к туристическому агентству. Конечно, ситуация достаточно странная — туристы, приобретавшие билеты, тоже должны были внимательно смотреть, что они покупают и что подписывают. А если бы их отправили в Якутск?»

Эксперт также добавил, что о таком случае слышит впервые. Действительно, периодически бывают происшествия, когда туристическое агентство меняет время вылета и по какой-то причине не предупреждает клиента, другие ЧП. Но, по словам Барзыкина, он ни разу не сталкивался с тем, чтобы путешественников отправляли в другую страну.

«В любом случае, турагентство несет ответственность за информацию, которую доводит до клиента. Но ситуация, конечно, необычная и нехарактерная», — заключил эксперт.

Ранее в апреле британская пара случайно села не в тот самолет Ryanair и улетела в Мадрид вместо Лондона. Туристы поняли свою ошибку, только когда стюардессы заговорили по-испански.