Летевшие домой туристы перепутали рейс и оказались в другой стране

Британские туристы сели не в тот самолет и улетели в Мадрид вместо Лондона

Британская пара случайно села не в тот самолет Ryanair и оказалась в нескольких тысячах километров от дома. Об этом сообщает The Mirror.

Элиз Маллия (Elise Mallia) и Джесси Джезекель (Jessy Jezequel) прилетели в Марсель на футбольный матч против «Ниццы». Из Франции они собирались вылететь в Лондон, но случайно перепутали рейс и приземлились в испанской столице.

«Через час полета Джесси услышал, что стюардесса говорит о посадке в Мадриде. Мы подумали, что ему это приснилось», — рассказала Маллия. Однако позже, когда стюардессы заговорили по-испански, туристы поняли, что они находятся в другой стране.

Как именно произошла ошибка, британцы не знают — по словам пассажиров, перед посадкой на рейс их билеты сканировали трижды.

«В итоге мы вернулись домой, но до сих пор не знаем, как это произошло. Ведь это не то же самое, что сесть не на тот автобус. Мы оказались в другой стране», — удивились путешественники.

В феврале похожая история произошла у других британских туристов. Из-за спешки они перепутали рейс и прилетели в другую страну. Вместо Дании они оказались во Франции.