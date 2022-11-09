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10:06, 9 ноября 2022Путешествия

Туроператор перепутал букву в названии города и отправил россиян в другую страну

Российское турагентство по ошибке отправило туристов в Мардин вместо Мадрида

Фото: Unsplash

Туристическое агентство по ошибке отправило российских туристов в турецкий Мардин вместо столицы испанской столицы — Мадрида. Об этом пишет газета Yeni Akit.

Сообщалось, что путешественники направлялись в столицу Испании через Стамбул — ошибку туроператора они поняли, когда приехали в аэропорт другого турецкого города, расположенного на юго-востоке страны. Эксперт по туризму Бекир Фалай объяснил, что вероятно агентство перепутало букву в названии и забронировало стыковочный авиабилет в Мардин вместо Мадрида.

По словам президента Ассоциации туристических предприятий Мардина Аслан Пашаоглу, несмотря на то, что туристы были удивлены, город им понравился. На следующий день россияне покинули Мардин и сели на рейс в Мадрид с пересадкой в Стамбуле.

Ранее в апреле британская пара случайно села не в тот самолет Ryanair и улетела в Мадрид вместо Лондона. Туристы поняли свою ошибку, только когда стюардессы заговорили по-испански.

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Дарья Рыбак
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