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14:05, 9 ноября 2022Ценности

Российская блогерша дала советы по стилю и стала мемом в сети

Блогерша Екатерина Царская дала советы по составлению нарядов и рассмешила фанатов

Фото: @tsarskaya.k

Российская блогерша Екатерина Царская дала советы по стилю и стала мемом в сети. Ее высказывания появились в Twitter.

Стилистка регулярно делится с поклонниками коллажами, на которых указывает на ошибки при составлении нарядов. Неудачные образы инфлюэнсер называет словом «колхозница», а правильно подобранные — «стильно». При этом поклонники не всегда видят ошибки в опубликованных девушкой рекомендациях, из-за чего регулярно шутят над ней в соцсетях.

Например, в одном из постов Царская показала снимок двух колготок, однако фанаты не увидели разницу между изображениями, о чем принялись писать в Twitter. «С каждым днем загадки все сложнее и сложнее», — отметил foxantoine12. «Никогда еще не чувствовала себя такой тупой», — согласилась комментатор с никнеймом Уфа.

Кроме того, некоторые пользователи сети принялись делать мемы со словами «колхозница» и «стильно», сравнивая между собой различных личностей или предметы. В частности, блогер sherstemoy сопоставил фотографии политолога Екатерины Шульман (признана в России иностранным агентом) и журналистки Маргариты Симоньян, а юзер chippingpeople в шутку разместил снимок памятника «Рабочий и колхозница».

Ранее в ноябре Хайди Клум нарядилась в червя на Хеллоуин и также стала мемом в сети. 49-летняя знаменитость поделилась кадрами с собственной вечеринки, которую она ежегодно проводит в честь указанного праздника. На фотографиях видно, что манекенщица выбрала образ коричневого червя.

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Карина Черных
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