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19:28, 9 ноября 2022Силовые структуры

Россиянка соскучилась по мужу и сообщила о ложном минировании на его работе

Суд приговорил к 3 годам условно жительницу Барнаула за лжеминирование ради мужа

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Барнауле суд приговорил местную жительницу к трем годам условно за ложное сообщение о минировании. Об этом в среду, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Россиянка в состоянии алкогольного опьянения соскучилась по мужу, не смогла ему дозвониться и нашла способ побыстрее вернуть его домой. Она позвонила по единому номеру экстренного вызова и сообщила о минировании аварийной службы и центрального теплового пункта, где работал ее супруг. Она думала, что мужа отпустят пораньше с работы.

По указанному адресу приехали сотрудники полиции, которые осмотрели здание и не нашли взрывных устройств. В ходе следствия силовики установили личность абонента, сообщившего о лжеминировании.

7 ноября сообщалось, что МВД в Алтайском крае задержало подозреваемого как минимум в 11 сообщениях о ложном минировании.

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Илона Палей
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