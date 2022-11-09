Россиянка соскучилась по мужу и сообщила о ложном минировании на его работе

Суд приговорил к 3 годам условно жительницу Барнаула за лжеминирование ради мужа

В Барнауле суд приговорил местную жительницу к трем годам условно за ложное сообщение о минировании. Об этом в среду, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Россиянка в состоянии алкогольного опьянения соскучилась по мужу, не смогла ему дозвониться и нашла способ побыстрее вернуть его домой. Она позвонила по единому номеру экстренного вызова и сообщила о минировании аварийной службы и центрального теплового пункта, где работал ее супруг. Она думала, что мужа отпустят пораньше с работы.

По указанному адресу приехали сотрудники полиции, которые осмотрели здание и не нашли взрывных устройств. В ходе следствия силовики установили личность абонента, сообщившего о лжеминировании.

7 ноября сообщалось, что МВД в Алтайском крае задержало подозреваемого как минимум в 11 сообщениях о ложном минировании.