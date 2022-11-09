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14:35, 9 ноября 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении пунктов управления ВСУ и иностранных наемников

Минобороны отчиталось об уничтожении двух пунктов управления ВСУ и иностранных наемников

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные уничтожили два пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удары по пунктам управления были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. Пункты управления находились в Херсонской и Харьковской областях.

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Российские войска также ликвидировали 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Помимо этого, в Николаевской области был сбит украинский вертолет Ми-8.

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Анастасия Шейкина
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