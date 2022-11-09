Минобороны заявило об уничтожении пунктов управления ВСУ и иностранных наемников
Минобороны отчиталось об уничтожении двух пунктов управления ВСУ и иностранных наемников
Российские военные уничтожили два пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, удары по пунктам управления были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. Пункты управления находились в Херсонской и Харьковской областях.
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