Цена нефти опустилась

Стоимость нефти Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель

В среду, 9 ноября, цена эталонной нефти марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель. Во время торгов на Лондонской бирже ICE стоимость январских фьючерсов составила 94,98 доллара за баррель, это на 0,4 процента ниже закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные торгов.

Декабрьские фьючерсы на WTI торгуются в районе 88,44 доллара за баррель, что на 0,47 доллара (0,53 процента) ниже итогового значения предыдущей сессии. Сейчас главным негативным фактором для нефтяного рынка остается неопределенность по поводу политики нулевой терпимости к коронавирусу в Китае.

Ранее в ноябре стоимость Brent поднималась до 99,5 доллара за баррель. Тогда поводом для повышения стоимости нефти стали опасения инвесторов по поводу спроса на нефть. Беспокойство связано со строгой политикой Китая, крупнейшего в мире импортера этого вида топлива, в отношении ограничений, связанных с распространением пандемии коронавируса в стране. При дальнейшем ужесточении мер восстановление спроса на нефть в КНР находится под угрозой.