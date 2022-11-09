Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:41, 9 ноября 2022Экономика

Цена нефти опустилась

Стоимость нефти Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В среду, 9 ноября, цена эталонной нефти марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель. Во время торгов на Лондонской бирже ICE стоимость январских фьючерсов составила 94,98 доллара за баррель, это на 0,4 процента ниже закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные торгов.

Декабрьские фьючерсы на WTI торгуются в районе 88,44 доллара за баррель, что на 0,47 доллара (0,53 процента) ниже итогового значения предыдущей сессии. Сейчас главным негативным фактором для нефтяного рынка остается неопределенность по поводу политики нулевой терпимости к коронавирусу в Китае.

Ранее в ноябре стоимость Brent поднималась до 99,5 доллара за баррель. Тогда поводом для повышения стоимости нефти стали опасения инвесторов по поводу спроса на нефть. Беспокойство связано со строгой политикой Китая, крупнейшего в мире импортера этого вида топлива, в отношении ограничений, связанных с распространением пандемии коронавируса в стране. При дальнейшем ужесточении мер восстановление спроса на нефть в КНР находится под угрозой.

Brent от TradingView
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Антонов объяснил интерес США к войне на истощение с Россией руками украинцев
В Совфеде объяснили влияние промежуточных выборов в США на отношения с Россией
В Госдуме предрекли США распад на отдельные штаты
Россиянин предстанет перед судом за убийство напавшего на него с ножом пасынка
В Совфеде допустили снижение русофобии после выборов в Конгресс США
В Москве стало резко больше одного типа жилья
Стало известно о согласовании новой структуры правительства на Украине
В Крыму заявили о национализации участков украинских олигархов и бизнесменов
Захарова заявила о нежелании США побуждать Украину к переговорам с Россией
В Госдуме допустили пересчет голосов на выборах США при победе республиканцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.