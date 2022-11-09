Россиянам рассказали о возможном переносе долга за ЖКХ на соседей

Юрист Кудерко: долг жильца за обслуживание помещений дома переносится на остальных соседей

Юрист Елена Кудерко рассказала, что при уклонении от оплаты задолженность жильца за освещение и отопление общих жилых помещений многоквартирного дома переносится на остальных его соседей. Этим она поделилась с агентством «Прайм».

Специалист указала, что существует два способа, при помощи которых рассчитывается плата на общие нужды дома. В первом случае, на общедомовые сети устанавливается счетчик для наиболее точных показателей, после чего из общих данных вычитаются показания жильцов.

Другой способ подразумевает установку норматива потребления дома, из которого вычитаются показания всех квартир, продолжила Кудерко. Оставшуюся сумму распределяют между собственниками пропорционально площади квартир. Однако в этом случае возникает риск злоупотребления, предупредила юрист. Так, норма потребления рассчитывается на зарегистрированных жильцов, но в реальности в квартире могут проживать больше людей. Соответственно, общедомовой объем потребления ресурса растет.

Эксперт также сообщила, что с 2023 года управляющая компания будет производить перерасчет потребления раз в год, но жильцам разрешат делать это чаще. Коме того, управляющая организация сможет проводить проверку правильности учета, а отказавшимся от этой процедуры гражданам придется платить по нормативу исходя из реального количества жильцов.

Ранее в Госдуме призвали отменить запрет на субсидирование оплаты услуг ЖКХ для должников. Пояснялось, что для оформления субсидии такие граждане будут заключать договор о погашении задолженности по ЖКУ с управляющей или ресурсоснабжающей компанией.