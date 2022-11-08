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09:37, 8 ноября 2022Среда обитания

В Госдуме предложили ввести субсидии для должников по услугам ЖКХ

В Госдуме предложили отменить запрет на субсидирование оплаты ЖКУ для должников

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Госдуме предложили отменить запрет на субсидирование оплаты услуг ЖКХ для должников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что для оформления субсидии должники по ЖКУ будут заключать договор о погашении задолженности с управляющей или ресурсоснабжающей компанией. Если потребители будут нарушать соглашение в течение шести месяцев, то льготу направят не должнику, а коммунальному предприятию.

На данный момент предложение находится на рассмотрении в Минстрое. Таким образом власти хотят снизить объем задолженности за коммуналку в стране и повысить качество услуг ЖКХ, улучшив финансовое положение предприятий.

Ранее преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов заявил, что банкротство и истечение срока исковой давности могут служить обстоятельствами для освобождения от долгов по жилищно-коммунальным услугам.

Нина Ташевская
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