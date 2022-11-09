Названы самые востребованные у россиян направления для путешествий на Новый год

Туроператоры назвали Таиланд самым популярным направлением для отдыха на Новый год

Благодаря расширению авиаперевозок россияне начали активнее покупать туры на зимние праздники в страны Южной и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей в туротрасли.

Самыми популярными зарубежными направлениями для путешествий на Новый год специалисты назвали Таиланд, Мальдивы, Вьетнам, Индию, Индонезию и Шри-Ланку. «Наиболее выражен рост там, где раньше было мало вариантов перевозки и недавно появились прямые и чартерные рейсы», — рассказали в компании Fun&Sun, отметив, что за первую неделю ноября число заявок на путевки в эти страны менее чем на 15 процентов уступает показателям за весь сентябрь.

В пресс-службе туроператора Anex Tour уточнили, что спрос по всем направлениям Южной и Юго-Восточной Азии за последние два месяца в среднем вырос на 30 процентов, что связано с более удобной навигацией и увеличением полетной программы и прямых рейсов.

При этом работники туротрасли рассказали, что отечественные путешественники покупают туры как за пару недель до поездки, так и за несколько месяцев. При этом большая доля бронирований приходится на зимние праздники. Средняя продолжительность путешествия — 12-15 дней.

По информации Tez Tour, цена семидневной отдыха в трехзвездочной гостинице Таиланда в декабре начинается от 67,8 тысячи рублей на одного, на Новый год — от 87 тысяч. Аналогичные путевки на Шри-Ланку стоят от 71 тысячи рублей в декабре и от 97,6 тысячи — на новогодних каникулах.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли самые бюджетные безвизовые страны для зимнего горнолыжного отдыха. Так, выгоднее всего обойдется поездка на курорт Гудаури в Грузии, где горнолыжный сезон длится с ноября по май. Стоимость недельных новогодних туров без перелета стартует от 25 тысяч рублей на человека.