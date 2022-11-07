Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:06, 7 ноября 2022Путешествия

Названы самые бюджетные безвизовые страны для горнолыжного отдыха

АТОР: выгоднее всего зимний горнолыжный отдых обойдется в Грузии

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые бюджетные безвизовые страны для зимнего горнолыжного отдыха. Информация об этом появилась на сайте организации.

Отмечается, что помимо отечественных курортов россиянам доступны горные склоны стран ближнего зарубежья, среди которых — Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. «Ни в одну из этих стран российским туристам не требуется виза, а в Армению, Казахстан и Киргизию и вовсе можно въехать по общегражданскому паспорту РФ, — рассказали в АТОР. — Еще одной важной особенностью является прямой недолгий перелет почти до всех этих стран. С пересадкой придется лететь только в Грузию».

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать в теплых странах. Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
Россияне полюбили зимовать в теплых странах.Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
11 января 2022
Готовьте сани. Где в России отдыхать зимой и сколько это будет стоить?
Готовьте сани.Где в России отдыхать зимой и сколько это будет стоить?
7 октября 2022

Так, выгоднее всего обойдется поездка на курорт Гудаури в Грузии, где горнолыжный сезон длится с ноября по май. Стоимость недельных новогодних туров без перелета стартует от 25 тысяч рублей на человека. Цена за путевку в Цахкадзор в Армении начинается от 46,5 тысячи рублей на одного. В сумму входит перелет и проживание в трехзвездочной гостинице на семь ночей с 29 декабря.

Менее бюджетно можно приобрести туры в Шахдаг в Азербайджане и в Каракол в Киргизии — отдых будет стоить 50 и 60 тысяч рублей соответственно. Наиболее дорогие путевки предлагаются в Узбекистан на курорт Амирсой — стоимость с перелетом после Нового года составляет от 191,5 тысячи рублей на человека.

Ранее в ноябре эксперты туротрасли предупредили россиян о возникшем дефиците мест в отелях Шерегеша на Новый год. По словам представителей туротрасли, Шерегеш — один из немногих доступных для отечественных туристов горнолыжных курортов России, в связи с чем он пользуется особой популярностью у отдыхающих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Путин захотел лично узнать у граждан о выплатах мобилизованным
53-летняя Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа на фото из ванной
Российские военные вошли в поселок в ЛНР
В Госдуме отреагировали на идею о дополнительном празднике в ноябре
Дело об изнасилованной россиянке в Турции назвали «предвзятым»
Россиянина осудили на 8,5 года за убийство преподавателя военного университета
Умер один из первых знатоков «Что? Где? Когда?»
В США объяснили призывы к Украине начать переговоры с Россией
Женщина зашла на кухню и обнаружила двух спаривающихся за микроволновкой питонов
Аршавин оценил перспективы возвращения Дзюбы в российский клуб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.