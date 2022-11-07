Названы самые бюджетные безвизовые страны для горнолыжного отдыха

АТОР: выгоднее всего зимний горнолыжный отдых обойдется в Грузии

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые бюджетные безвизовые страны для зимнего горнолыжного отдыха. Информация об этом появилась на сайте организации.

Отмечается, что помимо отечественных курортов россиянам доступны горные склоны стран ближнего зарубежья, среди которых — Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. «Ни в одну из этих стран российским туристам не требуется виза, а в Армению, Казахстан и Киргизию и вовсе можно въехать по общегражданскому паспорту РФ, — рассказали в АТОР. — Еще одной важной особенностью является прямой недолгий перелет почти до всех этих стран. С пересадкой придется лететь только в Грузию».

Так, выгоднее всего обойдется поездка на курорт Гудаури в Грузии, где горнолыжный сезон длится с ноября по май. Стоимость недельных новогодних туров без перелета стартует от 25 тысяч рублей на человека. Цена за путевку в Цахкадзор в Армении начинается от 46,5 тысячи рублей на одного. В сумму входит перелет и проживание в трехзвездочной гостинице на семь ночей с 29 декабря.

Менее бюджетно можно приобрести туры в Шахдаг в Азербайджане и в Каракол в Киргизии — отдых будет стоить 50 и 60 тысяч рублей соответственно. Наиболее дорогие путевки предлагаются в Узбекистан на курорт Амирсой — стоимость с перелетом после Нового года составляет от 191,5 тысячи рублей на человека.

Ранее в ноябре эксперты туротрасли предупредили россиян о возникшем дефиците мест в отелях Шерегеша на Новый год. По словам представителей туротрасли, Шерегеш — один из немногих доступных для отечественных туристов горнолыжных курортов России, в связи с чем он пользуется особой популярностью у отдыхающих.