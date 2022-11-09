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22:24, 9 ноября 2022Мир

Во Франции назвали поддержку Украины позором Парижа

Французский политик Филиппо назвал поддержку киевского режима позором Парижа
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Robert Pratta / Reuters

Франция опозорилась, увеличив военную поддержку Украине, написал политик Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте.

«Вчера Национальное собрание проголосовало за удвоение военной поддержки [президента Украины Владимира] Зеленского! Это содержание конфликта! И на наши деньги!» — заявил он.

По словам французского политика, французские власти должны прекратить финансирование киевского режима.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на полях 27-й Климатической конференции ООН в Египте призвал Украину вернуться к мирным переговорам с Россией и выразил убежденность в том, что этот момент настанет. По словам главы государства, Киев должен определить условия и время, когда состоятся переговоры.

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Марина Совина
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