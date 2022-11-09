Секретарь Совбеза РФ Патрушев прибыл в Тегеран на переговоры с официальными лицами Ирана

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран на переговоры с официальными лицами Ирана. Об этом сообщает агентство IRNA.

Визит секретаря российского Совбеза проходит по официальному приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани. В ходе него Патрушев проведет переговоры с высокопоставленными иранскими политическими и экономическими деятелями по вопросам развития двусторонних отношений и сотрудничества между странами на международной арене.

6 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с главой МИД Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Также отдельные встречи прошли с замминистром иностранных дел Ирана Али Багери Кяни и старшим помощником по особым политическим вопросам Али Асгард Хаджи.