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00:09, 9 ноября 2022Мир

Патрушев прибыл в Тегеран на переговоры

Секретарь Совбеза РФ Патрушев прибыл в Тегеран на переговоры с официальными лицами Ирана
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран на переговоры с официальными лицами Ирана. Об этом сообщает агентство IRNA.

Визит секретаря российского Совбеза проходит по официальному приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани. В ходе него Патрушев проведет переговоры с высокопоставленными иранскими политическими и экономическими деятелями по вопросам развития двусторонних отношений и сотрудничества между странами на международной арене.

6 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с главой МИД Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Также отдельные встречи прошли с замминистром иностранных дел Ирана Али Багери Кяни и старшим помощником по особым политическим вопросам Али Асгард Хаджи.

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Марина Совина
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