Пашинян и Путин провели телефонные переговоры

Путин обсудил с Пашиняном визит в Ереван 22 ноября

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил визит в Ереван 22 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Собеседники обсудили вопросы связанные с проведением саммита глав государств — членов ОДКБ, который пройдет в Ереване 23 ноября, а также вопросы связанные с повесткой визита президента РФ в Армению намеченном на 22 ноября», — говорится в сообщении.