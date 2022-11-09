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19:41, 9 ноября 2022Бывший СССР

Пашинян и Путин провели телефонные переговоры

Путин обсудил с Пашиняном визит в Ереван 22 ноября

Фото: Михаил Метцель / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил визит в Ереван 22 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Собеседники обсудили вопросы связанные с проведением саммита глав государств — членов ОДКБ, который пройдет в Ереване 23 ноября, а также вопросы связанные с повесткой визита президента РФ в Армению намеченном на 22 ноября», — говорится в сообщении.

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Анжелика Бережная
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