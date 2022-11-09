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20:07, 9 ноября 2022Путешествия

«Неуместный» наряд семьи туристов для завтрака в отеле вызвал споры в сети

Пользователи Mumsnet поспорили о поступке туристов, завтракающих в отеле в пижаме

Фото: Shutterstock

Семья туристов, спустившаяся на завтрак в отеле в пижамах, вызвала ожесточенные споры в сети насчет уместности поступка. Историей поделилась пользовательница платформы Mumsnet.

Девушка рассказала, что в ноябре останавливалась на ночь в отеле и стала свидетельницей странного, по ее словам, случая: семья туристов пришла на завтрак в ресторан в пижамах. «Они выглядели так, будто только что вскочили с постели. Было 9 утра, думаю было достаточно времени, чтобы принять душ и одеться до окончания приема пищи», — рассудила автор поста.

Мнения пользователей сети разделились: одни согласились, что наряд совершенно неуместен, другие возразили, что это совершенно «нормальное» поведение во время отпуска. «Думаю это абсолютно неприемлемо, если, конечно, вам не три года», «Классные ребята, без комплексов», «Отель это что, дом для одной большой семьи?», «И что? Всем вокруг плевать, кроме ханжей вроде вас», «Гопники!», «Полное пренебрежение к окружающим», «Кто захочет завтракать рядом с человеком, который даже не удосужился почистить зубы?», «Это их дело, как одеваться во время отдыха», — написали они.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что не решились бы так одеться, однако решение других людей их не волнует. «Честно, мне все равно», «Я бы никогда так не сделал, но если кому-то хочется так ходить — меня это не касается», «Странный случай, но меня бы он так не взволновал», — признались пользователи Mumsnet.

Ранее в сентябре девушка пожаловалась в Mumsnet на свою подругу, которая внезапно решила пригласить в их общую поездку других членов своей семьи, и получила поддержку от других пользователей портала. В комментариях люди назвали поступок ее знакомой «эгоистичным» и «пакостным».

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Дарья Рыбак
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