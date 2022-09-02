Устроившая в последний момент семейный отпуск девушка прослыла эгоисткой в сети

Девушка пожаловалась на подругу, пригласившую в отпуск семью, и получила поддержку в сети

Девушка пожаловалась на свою подругу, которая внезапно решила пригласить в их общую поездку других членов своей семьи, и получила поддержку от пользователей сети. Соответствующий тред, быстро ставший вирусным, появился на Mumsnet.

Как рассказала пользовательница Mumsnet, подруга пригласила ее вместе отдохнуть в загородном доме семьи за рубежом. Девушка решила принять предложение, так как она не была в отпуске несколько лет. Кроме того она призналась, что будучи интровертом, порадовалась возможности провести время в поездке только вдвоем. Однако за неделю до отъезда знакомая вдруг объявила, что к ним присоединится ее сестра, парень сестры и их общий новорожденный ребенок.

По словам девушки, она оказалась в непростой ситуации. С одной стороны, ей предоставляют бесплатное жилье и она не хотела бы отказываться от поездки, с другой — ее смутило поведение подруги и нарастающая тревога от мысли, что ей придется провести отдых в компании. Однако большинство пользователей сети выбрали однозначную позицию: в комментариях поступок знакомой прослыл «эгоистичным» и «пакостным».

«Некрасиво с ее стороны. Видимо, она вас не очень хорошо знает, раз подумала, что вы будете не против соседства с ее семьей», «В следующий раз бронируйте отель или квартиру — так меньше шансов, что к вам присоединится кто-то еще», «Некоторым просто не хватает осознанности», — рассудили они.

Ранее в августе пользователи сети раскритиковали парня, который унизил свою партнершу за то, что она поела лазанью в самолете. Отмечалось, что девушка не успела доесть обед в аэропорту и взяла его остатки с собой на борт, однако из-за запаха стюардессы попросили ее убрать блюдо. Молодой человек присоединился к критике, чем и довел свою спутницу.