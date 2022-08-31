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Парень унизил свою девушку из-за еды в самолете и прослыл абьюзером

Читатели Reddit назвали абьюзером парня, унизившего девушку за поедание лазаньи в самолете

Фото: Douglas O / Unsplash

Девушка поела лазанью на борту самолета и была унижена своим парнем. Соответствующий пост был размещен на Reddit, на него обратило внимание The Sun.

Пассажирка заказала блюдо в кафе прямо перед вылетом, так как была очень голодной. Она не успела доесть лазанью и взяла ее с собой в самолет. В итоге путешественница не смогла пообедать на борту — к ней подошла стюардесса и попросила убрать еду из-за сильного запаха на весь салон. Молодой человек поддержал бортпроводницу, из-за чего его партнерша «закатила истерику».

В результате мужчина прослыл в сети абьюзером. По мнению читателей Reddit, он придал слишком большое значение ситуации. «Твоя девушка была голодной. Ты должен был поддержать ее, а не унижать», «Запах лазаньи — это не конец света, многие пассажиры едят на борту», «А в чем проблема? Теперь никому нельзя поесть в полете?» — писали они.

Тем не менее, многие заступились за автора треда. «Ты пытался донести до своей девушки элементарные правила приличия. Такая реакция — это ее проблема», «Это было нетактично по отношению к другим пассажирам. Вы все правильно сделали», — отмечали пользователи сети.

Ранее в августе бортпроводник авиакомпании Easyjet унизил пассажирку из-за лишнего веса. Как рассказала туристка, она захотела поменяться местами с супругом, который сидел у аварийного выхода самолета. Однако ей запретили это сделать, грубо намекнув на то, что она толстая.

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Мария Гейн
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