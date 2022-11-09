Пассажир самолета отказался пускать попутчицу в туалет и был обруган в сети

В Reddit обругали пассажира, отказавшегося пустить попутчицу в туалет во время полета

Авиапассажир отказался пустить попутчицу в туалет во время полета и был обруган в сети за бестактное поведение. Соответствующий тред появился на Reddit.

Пользовательница с ником TheNewGameDB рассказала, что во время многочасового путешествия в самолете почувствовала себя плохо и попросила сидящего возле прохода пассажира выпустить ее в туалет, однако получила отказ. Туристка заявила, что мужчина не хотел пускать ее, мотивируя это тем, что еще не доел свой обед. «У меня нет привычки просить людей вставать во время еды. Я знаю, что в нормальных обстоятельствах это неприлично, но пищевое отравление — это не нормальные обстоятельства», — отметила она.

По словам автора треда, попутчик пропустил ее к туалету только после того, как поел. «Я пыталась держаться, но в конце концов мне пришлось потребовать, чтобы он меня выпустил, и он это сделал, — высказалась путешественница. — Однако он, похоже, не слишком обрадовался этому и бросил на меня суровый взгляд».

Поведение мужчины возмутило интернет-пользователей, о чем они принялись писать в комментариях под публикацией. «Раз вы почувствовали себя плохо, вам нужно было выйти. Вы имеете на это право», «Стоило изобразить приступ рвоты. Если прикрыть рот рукой и надуть щеки, у людей появляется отличный стимул двигаться», «Надо было просто нагадить на него», — высказались юзеры.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета во время полета снял на камеру смутивший его негигиеничный поступок попутчика и поделился видео в сети. На размещенных кадрах видно, как неизвестный турист просунул голую ногу к впереди стоящему креслу и пальцами закрыл шторку иллюминатора.