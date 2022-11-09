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08:31, 9 ноября 2022Забота о себе

Названа оптимальная частота занятий сексом

Секс-коуч Мэддок назвал оптимальной частотой занятий сексом два-три раза в неделю

Фото: unsplash

Для сохранения гармоничных отношений пары должны заниматься сексом два-три раза в неделю, уверен секс-коуч Джейк Мэддок. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам Мэддока, оптимальная частота занятий сексом обеспечивает обоим партнерам «гормональную регуляцию». На видео в TikTok он утверждает, что регулярные оргазмы способствуют улучшению физического и психического здоровья мужчин и женщин и позволяют им по-настоящему сблизиться.

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Секс-коуч также отметил, что в долгосрочных отношениях люди становятся ленивыми, им бывает достаточно секса раз в неделю или даже раз в месяц. По его мнению, столь редкая половая близость чревата постепенным отдалением партнеров друг от друга.

Ранее журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире 2022 года. Им стал «Капитан Америка» Крис Эванс.

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Наталья Обрядина
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