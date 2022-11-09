Россиянку нашли мертвой во дворе школы

Тело женщины нашли во дворе школы №24 в Советском районе Красноярска

Тело женщины нашли во дворе школы №24 в Советском районе Красноярска. Эту информацию подтвердили порталу NGS24.RU в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным, смерть россиянки не носит криминального характера. Тело женщины направили в морг для установления точных причин.

Руководство красноярской школы произошедшее пока никак не прокомментировало.

Ранее сообщалось, что в Тобольске на территории детского сада нашли тело двухлетней воспитанницы. Мертвую девочку обнаружили во время утренней прогулки. По факту происшествия было возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).