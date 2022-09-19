В российском городе на территории детсада нашли мертвую девочку

В Тобольске на территории детского сада нашли тело двухлетней воспитанницы

В Тобольске Тюменской области на территории детского сада нашли тело двухлетней воспитанницы. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данным издания, мертвую девочку обнаружили во время утренней прогулки. Тело ребенка находилось в игровом домике.

Следователи в ходе осмотра тела девочки телесных повреждений не выявили. По факту происшествия было возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Судмедэксперты позже установят точную причину смерти двухлетней девочки. Следователи начали допрашивать работников тобольского детсада и родителей ребенка.

Расследование случившегося взял на личный контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских.

Ранее сообщалось, что воспитательница детского сада «Радуга» в подмосковной Лобне избила трехлетнюю девочку на прогулке. Позже руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева сообщила о проверке.