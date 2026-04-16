Американские пилоты мяукали и лаяли в радиоэфире

01:06, 16 апреля 2026

The Independan: В США диспетчер отчитал пилотов за мяуканье и лай в радиоэфире
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Американские пилоты мяукали и гавкали во время связи с диспетчером. Аудиозапись разговора опубликовало издание The Independant.

Инцидент произошел во время полета около аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На записи слышно, как летчики издают звуки, похожие на звуки животных. «Ребята, вам нужно быть профессионалами», — ответил диспетчер. Однако пилоты продолжили мяукать и лаять. В ответ сотрудник аэропорта заявил, что по этой причине они все еще летают на региональных самолетах.

Ранее во время полета над Сан-Хосе (Калифорния, США) неизвестный пилот нецензурно выругался в адрес города и его жителей. Он негативно высказывался о либерально настроенных жителях города, дорогах и владельцах автомобилей марки Hyundai. Затем поток нецензурной лексики пилота прервал один из диспетчеров. Ни пилота, ни авиакомпанию пока не удалось идентифицировать.

