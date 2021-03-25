Пилот нецензурно выругался в адрес города в полете и смутил диспетчеров

Во время полета над Сан-Хосе (Калифорния, США) неизвестный пилот нецензурно выругался в адрес города и его жителей. Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что авиадиспетчеры были смущены резкими выражениями командира воздушного судна о населенном пункте. Он негативно высказывался о либерально настроенных жителях города, дорогах и владельцах автомобилей марки Hyundai.

Затем поток нецензурной лексики пилота прервал один из диспетчеров, а позже запись с ругательствами появилась на сайте, транслирующем в реальном времени разговоры из кабины управления самолета.

Ни пилота, ни авиакомпанию пока не удалось идентифицировать. Представитель аэропорта Деметрия Мачадо (Demetria Machado) назвала такое поведение непрофессиональным и направила уведомление в Федеральное управление гражданской авиации США. Ведомство уже начало расследование.

«Правила FAA запрещают пилотам обсуждать не связанные с безопасностью полета темы во время руления на высоте ниже 10 тысяч футов», — прокомментировал инцидент официальный представитель управления Ян Грегор (Ian Gregor).

Ранее пилот и стюардесса китайской авиакомпании Donghai Airlines подрались на глазах у пассажиров. В итоге сотрудники были уволены, а у командира воздушного судна отозвали лицензию.