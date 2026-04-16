Экономика
01:24, 16 апреля 2026Экономика

Россияне подсели на антидепрессанты

Известия: В России стали покупать больше антидепрессантов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Продажи антидепрессантов в первом квартале 2026 года выросли на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, антидепрессанты стали одной из самых быстрорастущих групп препаратов на фармакологическом рынке России. Отмечается, что в прошлом году россияне купили 23,4 миллиона упаковок антидепрессантов, что почти на четверть больше показателей 2024 года.

«Люди стали обращаться к врачам, раньше это считалось стыдным. Сейчас это стало более доступно, такая помощь не дискриминируется. Второй момент, конечно, стрессовая ситуация. Последние шесть лет, с начала пандемии, мы из одного стресса проходим в другой», — сказал психиатр Игорь Лазарев.

Ранее о росте спроса россиян на антидепрессанты сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные RNC Pharma. В среднем по стране в 2025 году на тысячу человек было продано 156 упаковок, в Москве — 284,7 упаковки, а в Петербурге — 311,8 упаковки.

Что думаешь? Оцени!
