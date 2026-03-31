Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:02, 31 марта 2026

Россияне набросились на антидепрессанты

«Ъ»: Продажи антидепрессантов в РФ в январе-феврале 2026 года взлетели на треть
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Andrei_R / Shutterstock / Fotodom

По итогам января-февраля 2026 года продажи антидепрессантов в России выросли на треть в денежном выражении, до 3,6 миллиарда рублей, и на 21 процент — в натуральном, до 4,1 миллиона упаковок. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma пишет «Коммерсантъ».

Таким образом, начало года продолжает тенденцию 2025-го, когда аптеки продали 23,6 миллиона упаковок средств для лечения депрессивных расстройств на сумму 19,6 миллиарда рублей.

Тогда на Москву и Санкт-Петербург пришлось 40 процентов всех средств, потраченных на антидепрессанты, при этом второй город стал лидером по среднедушевому их потреблению. В среднем по стране в 2025 году на тысячу человек было продано 156 упаковок, в Москве — 284,7 упаковки, а в Петербурге — 311,8 упаковки. Лидером рынка в денежном выражении с результатом 11,2 процента стал «Ципралекс» от датской Lundbeck, вторым идет «Триттико» (тразодон) от итальянской Angelini.

Эксперты объясняли такой результат климатическими особенностями городов, высоким уровнем доступности профильной медицинской помощи, а также ритмом жизни.

Ранее психотерапевт высшей категории Александр Федорович предположил, что к росту продаж антидепрессантов привела гипердиагностика, то есть ситуация, когда серьезный диагноз ставят по любому поводу. По его мнению, подобные методы сейчас бездумно практикуют почти все специалисты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok