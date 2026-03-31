Россияне набросились на антидепрессанты

«Ъ»: Продажи антидепрессантов в РФ в январе-феврале 2026 года взлетели на треть

По итогам января-февраля 2026 года продажи антидепрессантов в России выросли на треть в денежном выражении, до 3,6 миллиарда рублей, и на 21 процент — в натуральном, до 4,1 миллиона упаковок. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma пишет «Коммерсантъ».

Таким образом, начало года продолжает тенденцию 2025-го, когда аптеки продали 23,6 миллиона упаковок средств для лечения депрессивных расстройств на сумму 19,6 миллиарда рублей.

Тогда на Москву и Санкт-Петербург пришлось 40 процентов всех средств, потраченных на антидепрессанты, при этом второй город стал лидером по среднедушевому их потреблению. В среднем по стране в 2025 году на тысячу человек было продано 156 упаковок, в Москве — 284,7 упаковки, а в Петербурге — 311,8 упаковки. Лидером рынка в денежном выражении с результатом 11,2 процента стал «Ципралекс» от датской Lundbeck, вторым идет «Триттико» (тразодон) от итальянской Angelini.

Эксперты объясняли такой результат климатическими особенностями городов, высоким уровнем доступности профильной медицинской помощи, а также ритмом жизни.

Ранее психотерапевт высшей категории Александр Федорович предположил, что к росту продаж антидепрессантов привела гипердиагностика, то есть ситуация, когда серьезный диагноз ставят по любому поводу. По его мнению, подобные методы сейчас бездумно практикуют почти все специалисты.