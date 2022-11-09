Россияне назвали предполагаемые суммы трат на осенней распродаже

«Сравни.ру»: 60% россиян приготовились к распродаже 11 ноября

На приближающейся распродаже 11 ноября потратить деньги готовы 60 процентов россиян, свидетельствуют данные опроса, который провел финансовый маркетплейс «Сравни» совместно с мобильным приложением «Город». Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Около 40 процентов респондентов планируют потратить на осенней распродаже от одной до пяти тысяч рублей. Примерно 30 процентов участников опроса назвали для себя комфортными суммы до 500 рублей, 19 процентов готовы к расходам более чем на пять тысяч рублей,14 процентов предполагают, что потратят от 500 до 1000 рублей. Причем 59 процентов респондентов не планируют увеличивать расходы на покупки по сравнению с прошлым годом, а 14 процентов опрошенных готовы потратить больше, чем в прошлом году.

При этом не все россияне считают распродажи практичными: 45 процентов опрошенных не уверены, что таким образом могут существенно экономить деньги, а 16 процентов не могут назвать покупки на распродажах выгодными. Остальные 39 процентов, заявившие о выгоде распродаж, отметили, что хотят купить товары по сниженной цене (50 процентов), приобрести что-то новое (17 процентов) или снять стресс (5 процентов).

В последнее время россияне стали больше экономить на повседневных вещах и частично отказываться от необязательных трат, например, развлечений или такси, зафиксировали ранее аналитики Центробанка. В целом на сберегательную модель поведения россияне переключились в первой половине года.