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23:56, 9 ноября 2022Культура

Universal Pictures снимет фильм о жизни рэпера Snoop Dogg

Universal Pictures планирует снять фильм о жизни американского рэп-исполнителя Snoop Dogg
Snoop Dogg

Snoop Dogg . Фото: Reuters

Universal Pictures планирует снять фильм о жизни американского рэп-исполнителя Snoop Dogg. Об этом сообщает в Twitter-аккаунте кинокомпании.

«Мы сотрудничаем с самим Snoop Dogg, чтобы перенести его легендарную историю жизни на большой экран», — говорится в сообщении.

По данным Variety, режиссером кинокартины станет Алан Хьюз, снявший такие фильмы, как «Угроза обществу», «Мертвые президенты» и «Непокорные».

Ранее сообщалось, что вторая часть фильма «Бэтмен» режиссера и сценариста Мэтта Ривза выйдет на экраны не раньше 2025 года. Ривз не предоставил киностудии Warner Bros. готовый сценарий, работа над ним еще ведется. Источники подчеркнули, что, вероятно, фильм выйдет после 2025 года.

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Марина Совина
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